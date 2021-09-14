В аэропорту Красноярска рассказали куда чаще всего летали жители города летом

Аэропорт Красноярская отчитался об итогах летнего сезона. Самым большим был августовский пассажиропоток – 340 668 человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург и Норильск.

За всё лето через авиатерминал краевой столицы прошло 942 848 пассажиров. Это новый рекорд. В доковидный 2019 год через воздушные ворота края прошли 770 876 человек.

«В текущем году пассажиропоток за 8 месяцев составил 1 722 779, а в 2019 этот показатель не превысил отметку в 1 721 345 человек», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Кроме этого, за лето выросло количество взлётов и посадок на 15%, а также было обработано 4 267 тонн груза.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости