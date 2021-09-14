В Красноярском крае на маршруты выйдут 30 новых автобусов

Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс отправился в Канск с рабочим визитом. Глава региона проверит ход дорожного ремонта, строительство ледового дворца, новый молодёжный центр и общее благоустройство города.

Руководители филиалов краевого АТП уже получили от губернатора сертификаты на 30 новых автобусов для перевозок между района края. Новый транспорт появится на маршрутах, где перевозки очень важны для людей, но общий поток пассажиров небольшой.

«Сегодня большую партию автобусов получили автопредприятия восточной группы районов. Автобусное межмуниципальное сообщение, как и речной и воздушный транспорт, – это то, без чего наш огромный край, сопоставимый по площади с Западной Европой, жить не может. Поэтому в ближайшие годы мы планируем на треть обновить автопарк краевого автопредприятия. Несомненно, эти изменения к лучшему», – отметил Александр Усс.

На одном из автобусов губернатор отправился к следующей точке визита, по пути оценив его комфортность.

Отметим, обновление парка автобусов проводится по поручению Александра Усса. К 2025 году планируется заменить 30% подвижного состава современными моделями.

Фото: © Александр Усс / РИА Новости