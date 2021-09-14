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На пустыре в микрорайоне Северный появится сквер и спорткомплекс с бассейном

Главная Общество
Красноярск
15:29 14 Сентября 2021
общество, красноярск, благоустройство, парк
Фотография © admkrsk.ru
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Во время рабочего выезда в Советский район мэр Сергей Ерёмин провёл совещание по благоустройству пустыря на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая. Долгое время там размещался рынок «Казачий». Благодаря активным жителям микрорайона Северный и при содействии городских властей, после его закрытия удалось избежать застройки территории.

Сейчас по поручению главы Красноярска разрабатывается проект благоустройства сквера на средства городского бюджета. Администрацией Советского района были проанализированы пожелания жителей. В первоначальный проект включены предложения по созданию спортивных и детских площадок, дорожек для велосипедистов и пешеходов.

В планах максимально сохранить зелёные насаждения. Проведут монтаж современной системы видеонаблюдения и освещения. Также в новом сквере будут созданы условия для маломобильных граждан.

Земельный участок довольно крупный, поэтому большинство людей при обсуждении перспектив использования пустыря высказывались за строительство спортивного комплекса с бассейном, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

— Только по федеральной программе в Советском районе в прошлом году мы благоустроили шесть пространств, столько же благоустраиваем в этом году. Район большой, болевых точек, которые требуют внимания, много. К примеру, этот пустырь. Создать парк со спорткомплексом — сложнейшая задача, в первую очередь, конечно, по финансам. Для того, чтобы уже в следующем году начать здесь первичные работы по благоустройству, поручил проработать вопрос с источниками финансирования. А чтобы сквер полностью приобрёл запланированный облик, в 2023 году будем стараться попасть в федеральную программу, — рассказал Сергей Ерёмин.

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