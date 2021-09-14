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Пьяный водитель электросамоката после ДТП лишится прав

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Красноярск
14:44 14 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, штраф
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Красноярец сообщил в дежурное отделение полка ДПС о том, что в его припаркованный автомобиль Toyota врезался мужчина на электросамокате.

Дорожные инспекторы заподозрили, что 31-летний водитель самоката находится в состоянии опьянения, но прибор показал, что спиртных напитков мужчина не употреблял. Тогда ему было предложено проехать в наркологический диспансер, но он отказался, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудниками ДПС был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Нарушителя ждёт штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Электросамокат поместили на специализированную стоянку.

Всего же за выходные в краевой столице задержали 43 водителя в состоянии опьянения.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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