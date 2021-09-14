Завершено следствие по делу о хищении бюджетных средств в Красноярском крае

Евгений Медведев обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

Как сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации, с марта 2020 года по март 2021 мужчина, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере закупок животноводческой продукции, предоставлял в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края документы с ложными сведениями о закупке им продукции. Медведев получил бюджетную субсидию около 315 тыс рублей. Этой суммой обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб Медведев возместил.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фото: sledcom.ru