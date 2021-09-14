14 сентября
Красноярск
погода +14 °C
73.08
 
€ 86.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Завершено следствие по делу о хищении бюджетных средств в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
13:16 14 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, следствие
версия для печати Ico_print

Евгений Медведев обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

Как сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации, с марта 2020 года по март 2021 мужчина, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере закупок животноводческой продукции, предоставлял в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края документы с ложными сведениями о закупке им продукции. Медведев получил бюджетную субсидию около 315 тыс рублей. Этой суммой обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб Медведев возместил.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фото: sledcom.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Работы по благоустройству "Парка Победы" в Ачинске и набережной реки Берёзовка затянулись

Работы по благоустройству "Парка Победы" в Ачинске и набережной реки Берёзовка затянулись

14 Сентября 2021 г.
Прокуратура внесла предостережения подрядчикам
Новости Красноярска: В Красноярске задержали закладчика наркотиков

В Красноярске задержали закладчика наркотиков

14 Сентября 2021 г.
Мужчина может получить до двадцати лет лишения свободы
Новости Красноярска: Студентам и молодым ученым со всей России помогут запустить бизнес

Студентам и молодым ученым со всей России помогут запустить бизнес

14 Сентября 2021 г.
Участие бесплатное
Новости Красноярска: Красноярский проект «В центре Мира» может вернуться в зимние праздники

Красноярский проект «В центре Мира» может вернуться в зимние праздники

14 Сентября 2021 г.
Об этом просили пользователи в социальных сетях проекта
Новости Красноярска: В Шарыпово ребёнок на горке получил ожог уксусом

В Шарыпово ребёнок на горке получил ожог уксусом

14 Сентября 2021 г.
Мама в полицию не обращалась
Новости Красноярска: В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

14 Сентября 2021 г.
Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет
Новости компаний
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

10 Сентября 2021 г.
Похороны великого актера пройдут сегодня
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

9 Сентября 2021 г.
На следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

9 Сентября 2021 г.
В полиции сообщили, что дети живы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru