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Работы по благоустройству "Парка Победы" в Ачинске и набережной реки Берёзовка затянулись

Главная Общество
Красноярск
13:59 14 Сентября 2021
общество, прокуратура, проверка
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Продолжаются надзорные мероприятия под личным контролем прокурора края Р. Тютюника по обеспечению законности при реализации в Красноярском крае национальных проектов, сообщили в Telegram канале прокуратуры Красноярского края.

К примеру, в связи с отставанием от графика работ по благоустройству «Парка Победы» в г. Ачинске (Нацпроект «Жильё и городская среда»), прокуратура объявила предостережение подрядчику. Также прокуратура Берёзовского района внесла представление в связи с нарушением сроков завершения благоустройства набережной правого берега реки Берёзовка в районе спортивного центра «Резерв» на сумму более 8 млн рублей.

Благодаря своевременно принятым прокуратурой Козульского района мер, 1 сентября на базе козульской школы № 2 им. Д.К. Квитовича, начал свою работу центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Нацпроект «Образование»).

Из-за нарушений сроков завершения работ по капитальному ремонту здания центра занятости г. Ачинска (Нацпроект «Демография»), городская прокуратура внесла представление подрядчику. Также прокуратура осуществляет надзор за строительством столовой на 100 посадочных мест в шарыповском психоневрологический интернате общей стоимостью более 90 млн руб.

Фото: kubnews.ru

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