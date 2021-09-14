14 сентября
Красноярск
погода +14 °C
73.08
 
€ 86.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Студентам и молодым ученым со всей России помогут запустить бизнес

Главная Общество
Красноярск
13:19 14 Сентября 2021
красноярск, старт, проект, ученые, студенты
версия для печати Ico_print

Молодые студенты и учёные со всей страны могут представить свои идеи в программе «Навигатор инноватора. Красноярск». Для участия нужно заполнить форму на сайте университета Сколково до 15 октября. Участие бесплатное.

Главная цель «Навигатора» помочь молодым энтузиастам вывести свой технологический стартап на рынок. С участниками будут работать наставники – представители сферы бизнеса и образования.

Подать заявку можно самостоятельно или в составе команды. Старт программы намечен на 21 октября. Основные события пройдёт в онлайн-формате с 26 по 29 октября в КРИТБИ (пр. Свободный, 75). Всё завершится демоднём, на котором участники представят свои проекты экспертам. Все участники получат сертификат от Открытого университета Сколково, 

«В Красноярске мы рассчитываем увидеть не только сильные проекты и команды, которые уже готовы к запуску бизнеса, но и студентов, учёных, молодых инженеров и предпринимателей, которые только думают над идеей своего первого стартапа», – рассказала директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.

По итогам интенсива участники получат сертификат от Открытого университета Сколково, а также сертификат о прохождении преакселерационной программы, аккредитованной Фондом содействия инновациям, для грантополучателей по программе «Умник».

Узнать более подробную информацию о программе можно по телефону 8-800-250-09-21 (доб. 2664), Ксения Спиридонова.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Работы по благоустройству "Парка Победы" в Ачинске и набережной реки Берёзовка затянулись

Работы по благоустройству "Парка Победы" в Ачинске и набережной реки Берёзовка затянулись

14 Сентября 2021 г.
Прокуратура внесла предостережения подрядчикам
Новости Красноярска: В Красноярске задержали закладчика наркотиков

В Красноярске задержали закладчика наркотиков

14 Сентября 2021 г.
Мужчина может получить до двадцати лет лишения свободы
Новости Красноярска: Завершено следствие по делу о хищении бюджетных средств в Красноярском крае

Завершено следствие по делу о хищении бюджетных средств в Красноярском крае

14 Сентября 2021 г.
Обвиняемый заключён под стражу
Новости Красноярска: Красноярский проект «В центре Мира» может вернуться в зимние праздники

Красноярский проект «В центре Мира» может вернуться в зимние праздники

14 Сентября 2021 г.
Об этом просили пользователи в социальных сетях проекта
Новости Красноярска: В Шарыпово ребёнок на горке получил ожог уксусом

В Шарыпово ребёнок на горке получил ожог уксусом

14 Сентября 2021 г.
Мама в полицию не обращалась
Новости Красноярска: В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

14 Сентября 2021 г.
Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет
Новости компаний
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

9 Сентября 2021 г.
На следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С
Новости Красноярска: В следующем году зарплаты бюджетников вырастут

В следующем году зарплаты бюджетников вырастут

10 Сентября 2021 г.
Выплаты коснутся тех, кого не коснулись «майские указы»
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

9 Сентября 2021 г.
В полиции сообщили, что дети живы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru