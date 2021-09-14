Студентам и молодым ученым со всей России помогут запустить бизнес

Молодые студенты и учёные со всей страны могут представить свои идеи в программе «Навигатор инноватора. Красноярск». Для участия нужно заполнить форму на сайте университета Сколково до 15 октября. Участие бесплатное.

Главная цель «Навигатора» помочь молодым энтузиастам вывести свой технологический стартап на рынок. С участниками будут работать наставники – представители сферы бизнеса и образования.

Подать заявку можно самостоятельно или в составе команды. Старт программы намечен на 21 октября. Основные события пройдёт в онлайн-формате с 26 по 29 октября в КРИТБИ (пр. Свободный, 75). Всё завершится демоднём, на котором участники представят свои проекты экспертам. Все участники получат сертификат от Открытого университета Сколково,

«В Красноярске мы рассчитываем увидеть не только сильные проекты и команды, которые уже готовы к запуску бизнеса, но и студентов, учёных, молодых инженеров и предпринимателей, которые только думают над идеей своего первого стартапа», – рассказала директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.

По итогам интенсива участники получат сертификат от Открытого университета Сколково, а также сертификат о прохождении преакселерационной программы, аккредитованной Фондом содействия инновациям, для грантополучателей по программе «Умник».

Узнать более подробную информацию о программе можно по телефону 8-800-250-09-21 (доб. 2664), Ксения Спиридонова.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости