Красноярский проект «В центре Мира» может вернуться в зимние праздники

Проект «В центре Мира» может вернутся в зимние праздники. Об этом рассказала пресс-секретарь проекта Светлана Степанищенко для NGS24.RU.
По её словам, эту идею обсуждают в администрации города.
«Я думаю, что нам удалось реализовать задуманное, и это было понятно еще на самых первых выходных в июне. Сейчас обсуждается повторение проекта и на зимних праздниках», – говорит пресс-секретарь главы города Светлана Скрипальщикова.
Прошедшие выходные были последними в этом сезоне, но в комментариях на странице проекта в Инстаграм, горожане просят повторить его зимой, во время зимних праздников.
«Вы только представьте каково будет сделать подобную красоту в рождественскую ночь, например»
«Спасибо Вам огромное за это лето, спасибо за ощущения дня города, каждый выходной за траву на дороге, за вечерние концерты, развлечения для детей. Будем ждать с нетерпением следующего лета ну и зимняя ярмарка классно впишется именно на Мира»