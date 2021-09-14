Красноярский проект «В центре Мира» может вернуться в зимние праздники

Проект «В центре Мира» может вернутся в зимние праздники. Об этом рассказала пресс-секретарь проекта Светлана Степанищенко для NGS24.RU.

По её словам, эту идею обсуждают в администрации города.

«Я думаю, что нам удалось реализовать задуманное, и это было понятно еще на самых первых выходных в июне. Сейчас обсуждается повторение проекта и на зимних праздниках», – говорит пресс-секретарь главы города Светлана Скрипальщикова.

Прошедшие выходные были последними в этом сезоне, но в комментариях на странице проекта в Инстаграм, горожане просят повторить его зимой, во время зимних праздников.