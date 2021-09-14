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Красноярский проект «В центре Мира» может вернуться в зимние праздники

Главная Общество
Красноярск
13:15 14 Сентября 2021
красноярск, фестивали
Фотография © Кирилл Сатаров
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Проект «В центре Мира» может вернутся в зимние праздники. Об этом рассказала пресс-секретарь проекта Светлана Степанищенко для NGS24.RU.

По её словам, эту идею обсуждают в администрации города. 

«Я думаю, что нам удалось реализовать задуманное, и это было понятно еще на самых первых выходных в июне. Сейчас обсуждается повторение проекта и на зимних праздниках», – говорит пресс-секретарь главы города Светлана Скрипальщикова.

Прошедшие выходные были последними в этом сезоне, но в комментариях на странице проекта в Инстаграм, горожане просят повторить его зимой, во время зимних праздников.

«Вы только представьте каково будет сделать подобную красоту в рождественскую ночь, например»

«Спасибо Вам огромное за это лето, спасибо за ощущения дня города, каждый выходной за траву на дороге, за вечерние концерты, развлечения для детей. Будем ждать с нетерпением следующего лета ну и зимняя ярмарка классно впишется именно на Мира»

Общество / НОВОСТИ
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