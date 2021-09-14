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В Шарыпово ребёнок на горке получил ожог уксусом

Главная Общество
Красноярск
12:58 14 Сентября 2021
общество, происшествия, ребенок, травма
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12 сентября в Шарыпово 8-летний ребёнок на детской горке, которая расположена в городском парке, получил химический ожог. Мама в полицию не обращалась.

Информация об инциденте дошла до полиции в ходе интернет-мониторинга. Была выявлена публикация о получении ребёнком, якобы, ожога уксусной кислотой на горке. На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

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