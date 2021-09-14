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В Красноярске задержали закладчика наркотиков

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Красноярск
13:36 14 Сентября 2021
тюрьма, наркотики, красноярск, происшествия, общество
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Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Красноярское» в столице региона задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков во время сбыта «закладок».

Установили, что в июне 28-летний красноярец устроился закладчиком в интернет-магазин. Он забирал оптовые партии наркотиков в тайниках, а в квартире фасовал на мелкие партии по 0,5 граммов и размещал «закладки», место расположения которых фотографировал, фиксировал координаты. Координаты передавал покупателям. В мобильном телефоне мужчины были обнаружены более десятка адресов «закладок», они располагались в Ленинском районе.

Сотрудники полиции при осмотре квартиры, тайников, автомобиля задержанного, изъяли 105 граммов наркотических средств синтетического происхождения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу. Устанавливаются все факты, каналы поставки и сбыта наркотиков.  Максимальное наказание — до двадцати лет лишения свободы.

Фото: © Табылды Кадырбеков / РИА Новости

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