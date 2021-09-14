В Назаровском районе будут судить женщину за выращивание мака

Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной культивации мака.

Оперативниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Назаровский» во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 47-летняя жительница Назаровского района, которая на своём участке незаконно выращивала мак. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. У неё изъяли 97 кустов. Исследование показало, что растения наркосодержащие. Постоянная масса маковой соломы — 440 граммов.

Дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

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