18 сентября в Красноярске запустят канатную дорогу на «Сопку»

18 сентября, в Международный день студенческого спорта, на кластере «Сопка» запустят канатную дорогу. Проезд будет стоить около 50 рублей. Экспертиза Ростехнадзора проверила дорогу в июне и признала её пригодной для использования в течении ближайших 18 лет.

Как рассказали в Красспорте, в этот же день все желающие могут сдать ГТО, поучаствовать в благотворительном «Отличном забеге» на 5 км и стать участниками 13 интерактивных площадок от вузов города и спортивных федераций. Кроме этого, участники могут пообщаться с олимпийцами разных лет.

Все мероприятия пройдут в МФК «Радуга» на ул. Елены Стасовой, 69Л.

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