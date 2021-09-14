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18 сентября в Красноярске запустят канатную дорогу на «Сопку»

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Красноярск
11:21 14 Сентября 2021
красноярск, открытие
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18 сентября, в Международный день студенческого спорта, на кластере «Сопка» запустят канатную дорогу. Проезд будет стоить около 50 рублей. Экспертиза Ростехнадзора проверила дорогу в июне и признала её пригодной для использования в течении ближайших 18 лет.

Как рассказали в Красспорте, в этот же день все желающие могут сдать ГТО, поучаствовать в благотворительном «Отличном забеге» на 5 км и стать участниками 13 интерактивных площадок от вузов города и спортивных федераций. Кроме этого, участники могут пообщаться с олимпийцами разных лет.

Все мероприятия пройдут в МФК «Радуга» на ул. Елены Стасовой, 69Л.

Фото: © gornovosti.ru

 

 

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