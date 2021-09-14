В Свердловском районе ликвидировали ещё 19 гаражей

Специалистами администрации Свердловского района продолжается работа по выявлению и демонтажу незаконных временных сооружений.

За два месяца убрали 20 временных объектов, которые располагались в районе улиц Монтажников и Алёши Тимошенкова, сообщается на сайте администрации города Красноярска. На участке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» переустраивают сложный перекрёсток (улицы пересекаются в пяти местах). После завершения работ здесь появятся правоповоротный шлюз, два транспортных кольца, уличное освещение.

— С муниципальной земли, попадающей в зону дорожных работ, владельцы своими силами демонтировали 17 металлических гаражей и один торговый павильон. Два гаража ликвидированы за счёт городского бюджета, — отметил Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района.

Перед выдачей уведомления о демонтаже временного сооружения, специалисты администрации устанавливают личность собственника, выясняют статус земельного участка и наличие разрешительных документов на размещение объекта. У собственника есть неделя, чтобы в добровольном порядке освободить муниципальную землю. Если этого не происходит, демонтаж проводят за счёт средств бюджета. Большинство собственников стремятся убрать объект сами, ведь если это не произойдёт, им придётся возмещать затраты по сносу, перевозке и хранению сооружения.