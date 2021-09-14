Садоводы Красноярского края получили гранты до двух миллионов рублей на развитие СНТ

Александр Усс, губернатор Красноярского края вручил председателям садоводческих некоммерческих товариществ сертификаты на получение грантов в размере до 2 млн рублей на поддержку и развитие инфраструктуры СНТ. Их выиграли 23 организации из восьми районов края, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Денежные средства будут направлены на модернизацию объектов водо- и электроснабжения на территориях СНТ, ремонт и строительство подъездных дорог к дачным участкам.

— 38 млн рублей — это сумма всех полученных сегодня грантов. Помимо обновления дорог, модернизации электро- и водоснабжение, средства помогут создать комфортные условия для творческого труда, в основе которого — искренняя любовь к родной земле, — отметил Александр Усс.

Помощь из краевого бюджета получили 239 СНТ за пять лет реализации программы.

Фото: © Вадим Кофман