Молодые специалисты КГЭС убрались на высоте 2300 метров

Молодые специалисты Красноярской ГЭС поднялись на «Борус» и очистили его от мусора.

«Мы решили, что сможем – и смогли! – делится впечатлениями член молодежного совета Анастасия Харитонова. – Очень порадовал факт – на маршруте действительно чисто, мы встретили всего лишь пару ПЭТ-бутылок, несколько склянок из-под консервов и две пачки из-под сигарет. Конечно, забрали их с собой и выбросили в урну»

Чтобы забраться на пик высотой 2300 метров, группе пришлось пройти больше 10 км в одну сторону.

Забота об экологии – важная часть социальной политики компании, основанной промышленником Олегом Дерипаска. Недавно эгидой EN+ прошла экоакция «360». В ходе неё дивногорские волонтёры собрали 162 мешка мусора.

Фото: EN+