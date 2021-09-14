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В Канске появятся роботизированные котельные

Главная Общество
Красноярск
11:15 14 Сентября 2021
в красноярском крае, котельная, модернизация
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В Канске три старые котельные переделают в новые модульно-блочные комплексы. СГК планирует закончить работы по модернизации к концу октября. Работы не отразятся на сроках начала отопительного сезона для потребителей.

«Котельные-роботы будут сами производить тепло, и постоянное присутствие людей на них станет необязательным. А сотрудникам на этих объектах мы предложим перейти на равнозначные должности в наш штат», — рассказал директор теплотранспортного подразделения СГК в Канске Виктор Тепляков.

Оборудование для двух котельных, № 11 («Альчет») и № 9 («Школа»), уже доставили в город. Агрегаты для котельной № 4 («Берёзка») доставят в Канск в середине сентября. По планам, до конца 2025 года в городе переоборудуют еще восемь устаревших котельных.

Подобный опыт уже есть в Абакане. Новые комплексы – термороботы, потребляют меньше электроэнергии и топлива. Это уменьшит стоимость отопления для потребителей.

«Котельные-роботы будут сами производить тепло, и постоянное присутствие людей на них станет необязательным. А сотрудникам на этих объектах мы предложим перейти на равнозначные должности в наш штат», — рассказал директор теплотранспортного подразделения СГК в Канске Виктор Тепляков.

Отметим, что в текущем году СГК инвестировала 537 миллионов рублей в систему теплоснабжения Канска. До конца здесь обновят больше семи километров теплосетей, и построят новую тепломагистраль из центра города к окраинам.

Фото: sibgenco.online

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