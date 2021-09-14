Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров

От того, к какому психологическому типу относится каждый человек, во многом зависит его поведение в любых ситуациях и жизненный вектор в целом. Собираясь искать вторую половинку или уже будучи в отношениях, мужчина может проанализировать психотип своей избранницы или кандидатки в подруги. Это простое действие поможет существенно снизить вероятность неудачных, болезненных или даже опасных отношений с заведомо неподходящей партнершей.

Тем, кто не собирается менять окружение, понимание психологии любимой может помочь лучше понять ее, осознав причины ее поведения и выстроив наиболее удачную схему общения в ней.

Современная психология использует сразу несколько официальных классификаций типичных женских характеров. Однако, к наиболее популярным и любимым специалистами относится алгоритм С.С. Либиха. Этот выдающийся психотерапевт и сексолог, работы которого остаются актуальными еще со времен СССР, предложил подразделять психотипы всех дам на 3 группы:

“Женщина-Мать”

“Женщина-Женщина”

"Женщина- Дочь”

“ЖЕНЩИНА-МАТЬ”

“Женщина-Мать” — это пока еще очень распространенный тип женщин в отношениях с мужчинами.

Женщина-Мать” — это та, чьи интересы и чаяния крутятся исключительно вокруг других - опекаемых ею - персон. Такой даме жизненно необходимо о ком-то заботиться, обеспечивать, обслуживать, беря максимум нужд другого на себя. Она не мыслит счастья без того, чтобы “заслужить” его перед кем-то титаническим трудом, и не желает другой доли.

Если в партнеры к данной женщине попадает слабый, действительно не приспособленный к жизни, зависимый человек, ему придется плохо. Вместо адекватной помощи и стимуляции к росту над собой “Женщина-Мать” будет неосознанно удерживать его в положении жертвы обстоятельств. Врачи-наркологи хорошо знакомы с таким типом женщин - как правило, именно они отлично вживаются в роль “созависимых” и мешают излечению мужей от пьянства, наркомании.

Немного статистики. Согласно данным международного сайта знакомств RusDateс таким типом женщин чаще других сталкиваются пользователи, которые ищутзнакомства в Красноярске.

“ЖЕНЩИНА-ЖЕНЩИНА”

“Женщина-Женщина” — это условное название очень обширной категории психотипов дам, общим для которых является отсутствие элемента опеки в отношениях с мужчиной. Главных видов психотипов в данной группе есть 2.

1. Женщины агрессивного типа

Их кредо — это постоянное унижение партнера во всех сферах жизни. Они общаются грубо и провокационно, всегда остаются недовольными, сколько бы благ ни принес ей супруг. Классический пример агрессивной “Женщины-Женщины” — это старуха в пушкинской Сказке о рыбаке и рыбке. Относительно счастливым с ней может стать, разве что, также агрессивный, но при этом абсолютно пассивный тип, готовый терпеть насмешки за право жить, не задумываясь ни над чем.

2. Женщины пассивно-подчиненного типа

Второй тип девушек в отношениях в данной категории - с пассивно-подчиненным складом характера. Эти дамы подсознательно, а часто - и сознательно - ищут для себя авторитарных партнеров, готовых держать их “в ежовых рукавицах”.

Классическим примером описания женщины такого склада можно назвать строки из повести А. Грина "Алые паруса": "В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая – живое стихотворение, со всеми чудесами её созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое".

Для обладательниц данного психотипа присущи некоторые особенности:

чтобы спровоцировать любимого на жесткость и контроль, такая девушка может намеренно вести себя неподобающе. В ход нередко идут оскорбления, нападки, шантаж;

женщины такого склада часто создают для себя нарочито нежный и мягкий образ. Однако на деле они отнюдь не беззащитны: в случае необходимости они могут с легкостью проявить агрессивность как к постороннему человеку, так и к тому же партнеру;

яркой отличительной чертой женщин этого типа является их невероятная привлекательность практически для всех типов мужчин. Они популярны, но в силу темперамента чаще других ошибаются с выбором партнера. Построить гармоничные отношения они могут только с мужчинами, нуждающимися в объекте контроля и подчинения.

“ЖЕНЩИНА - ДОЧЬ”

Женщины этого типа, как правило, с детства тянутся к представителям сильного пола намного старше себя. Недополучив в первые годы жизни защиты и опеки родителей (не обязательно только отца), они подсознательно компенсируют их в дальнейшем. “Женщины-дочери” очень любят внимание и восхищение, взамен на них они готовы терпеть рядом немолодых и не слишком привлекательных партнеров.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости