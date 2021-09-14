В Минэкологии края рассказали о возможной защите села Жеблахты от подтопления

Во время прямой линии жители села Жеблахты в Ермаковском районе попросили губернатора принять меры для предотвращения подтопления домов.

Территория села включена в специальный перечень Минэкологии края и находится на контроле у министерства. Специалисты будут следить за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов.

Ситуацию с подтоплением может исправить укрепление берега и строительство дамбы. Для этого муниципалитет направил в министерство заявку на разработку проектно-сметной документации.

«Средства на реализацию данного мероприятия район может получить в форме субсидии. Деньги предусмотрены в рамках краевой государственной программы «Охрана и воспроизводство природных ресурсов». Специалисты министерства проконсультировали коллег из администрации Ермаковского района по вопросу формирования пакета документов, который нужно подготовить для заявки на финансирование», – рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

Оформить и предоставить соответствующую заявку муниципалитет должен до 30 сентября текущего года.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости