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В Минэкологии края рассказали о возможной защите села Жеблахты от подтопления

Главная Общество
Красноярск
09:53 14 Сентября 2021
в красноярском крае, подтопление
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Во время прямой линии жители села Жеблахты в Ермаковском районе попросили губернатора принять меры для предотвращения подтопления домов. 

Территория села включена в специальный перечень Минэкологии края и находится на контроле у министерства. Специалисты будут следить за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов.

Ситуацию с подтоплением может исправить укрепление берега и строительство дамбы. Для этого муниципалитет направил в министерство заявку на разработку проектно-сметной документации. 

«Средства на реализацию данного мероприятия район может получить в форме субсидии. Деньги предусмотрены в рамках краевой государственной программы «Охрана и воспроизводство природных ресурсов». Специалисты министерства проконсультировали коллег из администрации Ермаковского района по вопросу формирования пакета документов, который нужно подготовить для заявки на финансирование», – рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

Оформить и предоставить соответствующую заявку муниципалитет должен до 30 сентября текущего года.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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