На улице Калинина появился портрет Андрея Поздеева

Серию художественных работ в технике граффити и стрит-арта на фасадах домов решила выполнить инициативная группа горожан. Работы посвятили знаменитым красноярцам, прославившим город не только на всю страну, но и на весь мир.

На жилых домах города уже появились портреты: Дмитрия Хворостовского (пр. Красноярский рабочий, 155), Ивана Ярыгина (ул. Ленина, 148), Виктора Астафьева (ул. 60 лет Октября, 108а).

Художник, украсивший уже три фасада города портретами известных красноярцев Алексей Шаргороский опубликовал пост в своём аккаунте Instagram о том, что он с командой завершил четвёртую работу — на фасаде дома на улице Калинина 3в появился портрет Андрея Поздеева.

Буквально пару дней назад губернатор Красноярского края Александр Усс опубликовал у себя в аккаунте Instagram снимок со встречи с авторами серии граффити «Галерея замечательных людей» и написал, что в планах создать и другие портреты, ведь такое украшение фасадов может стать «фишкой» города.

Фото: instagram.com/shargorodskiy_alexey