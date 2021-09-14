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Глава Красноярска назвал точную дату старта отопительного сезона

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Красноярск
10:00 14 Сентября 2021
красноярск, мэр
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18 сентября в красноярские квартиры вернётся тепло, об этом в своем Инстаграме сообщил глава города Сергей Еремин. 

«И в квартире, и на работе уже неуютно. Ориентируясь на прогноз погоды и видя ваши обращения с просьбами дать тепло, принял решение о старте отопительного сезона уже на этой неделе. Так что с субботы начнем подавать тепло в жилые дома и учреждения», — пообещал мэр.

Включить отопление в Красноярске планировалось в двадцатых числах сентября, но коммунальщики должны быть готовы к подаче тепла уже сейчас. Градоначальник отметил, что несмотря на тёплую погоду, по ночам уже достаточно холодно. Почувствовал это и сам Ерёмин, проводя инспекцию по центру города. 

Фото: instagram.com/eremin__krsk

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