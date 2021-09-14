В селе Барабаново Красноярского края построят «малый» храм

В селе Барабаново начали строить новый храм, об этом рассказал настоятель церкви Параскевы Пятницы Алексей Язев на своей странице в соцсетях.

По его словам, скоро в историческом храме села начнётся реставрация, которая займёт около двух лет. На это время все богослужения перенесут в «малый храм». Его построят рядом с основным.

Площадку под храм уже расчистили, а 11 сентября прихожане отслужили молебен на месте строительства.

О реставрации церкви Параскевы Пятницы, построенной в конце 19 века, говорят с 2000-х.

«Церковь уникальна, поэтому требует очень внимательного подхода. Хочется сохранить здесь все в максимально первозданном виде — все стройматериалы, всю отделку. Это „сложная“ церковь. Чтобы покрыть крышу профлистом и спасти от затоплений, ушло много материала: все башни сложной формы, вырезать пришлось из больших листов, а всё остальное — на выброс. Иной раз подрядчики даже за деньги не хотят браться — слишком хлопотно», — говорит отец Алексей.

На момент 2021 года стоимость на полную реставрацию церкви нужно больше 40 миллионов рублей – такова стоимость работ по данным 2009 года.

Фото: kerpc.ru