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На улице Чайковского установят новые дорожные знаки

Главная Общество
Красноярск
09:38 14 Сентября 2021
общество, красноярск, дорога
Фотография © admkrsk.ru
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С 3 октября новые дорожные знаки появятся на подъезде к перекрёстку ул. Чайковского и пр. Красноярский рабочий. Они будут регулировать движение по полосам, то есть при движении со стороны ул. Чайковского поворачивать налево будет разрешено с двух полос, двигаться прямо и направо можно будет только перестроившись в правую полосу. Новые дорожные знаки увеличат пропускную способность перекрёстка и оптимизируют дорожное движение на участке.

По мнению мэрии, на данном участке 60 % автомобилей поворачивает налево, двигаются прямо 20 % транспортных средств, 5 % выполняет разворот и едут направо 15 %.

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