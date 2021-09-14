На улице Чайковского установят новые дорожные знаки

С 3 октября новые дорожные знаки появятся на подъезде к перекрёстку ул. Чайковского и пр. Красноярский рабочий. Они будут регулировать движение по полосам, то есть при движении со стороны ул. Чайковского поворачивать налево будет разрешено с двух полос, двигаться прямо и направо можно будет только перестроившись в правую полосу. Новые дорожные знаки увеличат пропускную способность перекрёстка и оптимизируют дорожное движение на участке.

По мнению мэрии, на данном участке 60 % автомобилей поворачивает налево, двигаются прямо 20 % транспортных средств, 5 % выполняет разворот и едут направо 15 %.