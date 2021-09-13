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В Красноярском крае объявили вознаграждение за убийцу жительницы Дивногорска

Главная Общество
Красноярск
19:45 13 Сентября 2021
красноярск, полиция, вознаграждение
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В Красноярском крае объявили вознаграждение за убийцу 33-летней жительницы Дивногорска. Тому, кто поможет найти преступника гарантирует денежное вознаграждение и анонимность, рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Убийство произошло вечером 10 января 2021 года. Молодая женщина шла с работы в ресторане «Маяк» в поселке Слизнево. Доехав до «Детский сад» в Дивногорске она отправилась к своему дому через лес. Её тело нашли в тот же вечер на улице Гидростроителей, у виадука. У нее были ушибленные раны на лице и перелом верхней челюсти.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, но найти душегуба не удаётся до сих пор. 

«Просим очевидцев и свидетелей, а также всех лиц, обладающих какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного преступления и личности преступника позвонить по телефонам 02 и 8 (391) 227—06—45, 8-913-560-01-35», – отметили в пресс-службе.

Фото: © znbm.ru

 

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