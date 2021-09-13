В Шушенском пилоты на Ан-2 сразятся за «Золотые крылья»

16 сентября в аэропорту «Шушенское» пройдёт Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Золотые крылья-2021». Экипажи малой авиации будут соревноваться за звание лучших в авиационно-химических работах.

Состязания проходят в два этапа. Первый – теория. В неё входят вопросы по авиационной метеорологии, эксплуатации самолета и основам агрономии.

В практике – манёвры взлёта, заход на посадку и сама посадка.

Соревнования пройдёт между шестью экипажами, в каждом по 2 человека. Все нормативы будут выполнятся на самолёте Ан-2. Все участники и победители конкурса получат призы от организатора, а также благодарственные письма от Федерального агентства воздушного транспорта.

Фото: © золотыекрылья.рф