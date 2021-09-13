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Красноярец стал лучшим судебным экспертом

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Красноярск
19:30 13 Сентября 2021
конкурс, красноярск, мчс, экспертиза
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Хакассии чтобы выбрать лучшего судебного эксперта, сотрудникам МЧС пришлось устроить три настоящих пожара. 

В первом случае вспыхнуло масло на плите, когда его попытались потушить при помощи воды. Второй возник из-за загоревшейся бумаги. Третий случился из-за сработавшей в здании пиротехники. Во всех случаях претенденты на звание лучшего эксперта должны были определить точную причину пожара.

В личном зачёте победил красноярец Сергей Дратованый. Это уже вторая его победа. В групповом – Испытательная пожарная лаборатория по Красноярскому краю сумела занять лишь третье место.

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