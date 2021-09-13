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Оперный откроет новый сезон спектаклем-визиткой

Главная Общество
Красноярск
18:00 13 Сентября 2021
общество, красноярск, культура, театр
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Открытие 44-го творческого сезона в самом большом театре края - Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского – запланировано на 18 сентября. Первым зрители увидят легендарный оперный спектакль «Князь Игорь» Александра Бородина. 

Оперный откроет новый сезон спектаклем-визиткой

«Князь Игорь» является визитной карточкой театра по нескольким причинам. Самая главная из них – именно этой оперой театр открылся в 1978 году. В августе был официальный показ, приуроченный к 350-летию Красноярска, а уже 20 декабря впервые красноярская труппа представила это произведение широкой публике, открыв свой первый сезон. Нынче театр решил дать известную оперу в честь старта уже 44-ого сезона.

Оперный откроет новый сезон спектаклем-визиткой

Не только поэтому «Князь Игорь» считается сегодня главным спектаклем репертуара #krasopera. Это одна из самых зрелищных и масштабных постановок. Ценители жанра отмечают, что посещают ее по многу раз и всегда остаются под впечатлением. Эта версия «Князя Игоря» увидела свет в 2013 году, режиссер-постановщик заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц (Большой театр, Москва). Для спектакля было отшито порядка 400 костюмов, отражающих эпоху, задействовано огромное количество участников – есть эпизоды, когда на сцене одномоментно можно увидеть более 60-ти артистов, не считая оркестрантов. 

Оперный откроет новый сезон спектаклем-визиткой


«Князь Игорь» Александра Бородина по праву считается жемчужиной русской классической оперы.

Произведение написано на сюжет древнерусского памятника литературы – знаменитого «Слово о полку Игореве». Опера изобилует узнаваемыми ариями – например хор невольниц «Улетай на крыльях ветра», плач Ярославны «Ах, плачу я», ария Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе». Одним из самых ярких моментов произведения являются знаменитые «Половецкие пляски» – зрелищная танцевальная композиция, энергичная и красочная, бесконечно любимая поклонниками балета во всем мире.

Оперный откроет новый сезон спектаклем-визиткой

Билеты можно приобрести в кассе или на сайте театра, стоимость от 300 рублей. В театре обращают внимание, что в продаже лишь 50% билетов, согласно указу губернатора о соблюдении противоковидных мер.

Оперный откроет новый сезон спектаклем-визиткой

Фото предоставлено пресс-службой Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

 

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