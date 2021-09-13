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До конца года в Красноярске приобретут ещё 150 квартир для детей-сирот

Главная Общество
Красноярск
17:17 13 Сентября 2021
общество, сироты, жилье, покупки
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В этом году уже приобретено 200 квартир на сумму 412 млн рублей, также заключат муниципальные контракты на покупку ещё 150 квартир, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

К сожалению, большая часть объявленных ранее аукционов не состоялась. Квартиры для детей-сирот приобретаются по методике, утверждённой законом Красноярского края, то есть расчётная стоимость жилья — чуть больше 60 тысяч рублей за квадратный метр, реальная же стоимость квадратного метра жилья в городе — более 80 тысяч рублей.  Соответственно на покупку квартир по ценам текущего года средств краевой субвенции недостаточно.

С предложением предусмотреть в бюджете города дополнительные 122 млн рублей выступил департамент градостроительства. Вопрос уже рассмотрела комиссия по бюджету, собственности и экономическому развитию городского Совета депутатов. Депутатами было рекомендовано вынести его на утверждение ближайшей сессии красноярского городского Совета депутатов 14 сентября.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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