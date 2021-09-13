Губернатор Красноярского края высоко оценил итоги профинансированной РУСАЛом реставрации Исторического квартала

Сегодня Губернатор края Александр Усс вместе с мэром Красноярска Сергеем Ерёмиными и заместителем директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александром Дроздовым оценили итоги реставрации зданий Исторического квартала Красноярска. Комплексные работы по реставрации 6 объектов культурного наследия деревянного зодчества путем приспособления их для современного использования начались ещё в 2017 году. Инвестором выступила компания РУСАЛ.

Реставрация выполнена уникальным для Красноярска методом перебора – все деревянные элементы разбирались, маркировались, обследовались, в необходимых для этого случаях совершено «протезирование» и докомпановка. После этого дома были «собраны» на своем историческом месте. Недостающие элементы декора и фурнитуры приобретались по всей России. Таким методом отреставрирован целый комплекс объектов в историческом центре города, расположенных на улице Горького рядом с Центральным парком. Реставрация методом перебора такого объема объектов деревянного зодчества, формирующих уличный фронт застройки целого квартала, является единичной в современной практике современной России. Финансирование проекта стало возможным благодаря личному участию основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, который на этапе обсуждения проекта в 2017 году обозначил его значимость для компании, приоритетом социальной политики которой является развитие городов.

Сегодня на шести памятниках деревянной архитектуры за четыре года полностью закончены наружные и внутренние работы, завершается благоустройство приусадебных территорий. Помимо экстерьеров, были восстановлены и элементы интерьеров зданий. Восстановлены первоначальные планировки комнат, обои исполнены в максимально близкой к архивным документам цветовой гамме. Настенные покрытия на фабриках создавались по старинной технологии. Для этого была использована техника печати начала 20 века, что придало эффект ручной работы. Восстановленные здания будут использоваться для общественно-деловых нужд.

Губернатор края высоко оценил проделанную работу по восстановлению облика Исторического квартала.

Александр Усс, Губернатор Красноярского края:

«Завершился один из этапов большой реставрационной эпохи Красноярска. В Историческом квартале проведена очень тщательная и кропотливая работа. Она выполнена очень деликатно и на самом высоком уровне, который только можно представить. Это первый этап реставрации, второй предполагает строительство гостиниц, открытие ресторана, реставрационной мастерской и других площадок. В ближайшей перспективе – большие работы благоустройству близлежащего Центрального парка и объединению этого пространства с набережной Енисея».

Сергей Еремин, глава Красноярска:

«Исторический квартал – не только архитектурная изюминка Красноярска, но и национальное достояние. Специалистам удалось провести филигранную работу и воспроизвести целый комплекс зданий начала ХХ века, сохранив их исторический стиль. Муниципалитет также не остался в стороне – мы достаточно органично вписали в исторический квартал обновлённую улицу Горького. Теперь Красноярск – один из немногих городов Сибири, который может похвастаться кварталом исторических зданий, встречавших и провожавших несколько поколений горожан».

Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона компании «РУСАЛ»:

«Этот большой проект – часть масштабной комплексной работа компании по благоустройству города. Мы считаем Красноярск столицей присутствия компании «РУСАЛ», поэтому хотели здесь сделать своего рода «место силы», общественно-деловое пространство. Для нас важно вносить свой вклад в развитие краевого центра и создание мест отдыха для горожан – таких, как ранее обустроенный сквер Сурикова, площадь Революции, предстоящее благоустройство Центрального парка».

Реставрация домов на улице Горького – лишь часть большой работы по изменению облика города в преддверии его 400-летнего юбилея. Восстанавливать историческую память будут и в других частях Красноярска. На очереди – реконструкция Центрального парка им. Горького, который будет объединен с набережной и обновленной Театральной площадью, реставрация усадеб (Казачьего квартала) на улицах Марковского, Вейнбаума, Ленина и Перенсона, проект создания Музейного квартала на улице Парижской Коммуны.

Исторический квартал формируют шесть зданий вдоль улицы Горького, с 2017 года на этих объектах отреставрировано около 4 тыс. м2.

Реставрация Исторического квартала – уникальны в современной российской практике пример реализации проекта по сохранению объектов деревянного зодчества за счет средств из внебюджетных источников. Инвестор – ОК «РУСАЛ». Реализовывали проект АО «Исторический квартал» и служба по государственной охране объектов культурного наследия края. Проведенная ими работа получила высокую оценку Союза архитекторов России.

Фото: © Александр Черных