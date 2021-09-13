В Красноярском крае за сутки 352 человека заболели коронавирусом

На 13 сентября под наблюдением врачей находятся 30 802 человека (+2 499 за сутки), снято с учёта 3 081 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 110 036 (+ 352 за сутки).

Всего вылечили 96 740 (+ 384 человека за сутки), 5 462 погибших (+ 23 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 588 342 (+ 3 942 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 843 100 человек, 2 компонентами — 772 396.

Привились 78 % работников здравоохранения, 67,9 % сотрудников социальной сферы, 67,2 % работников образования, 60,2 % государственных служащих, сотрудников органов власти и подведомственных им организаций.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости