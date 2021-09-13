Более 150 тыс. контейнеров ДФЭ отправлено со станций Красноярской железной дороги в январе-августе

В январе-августе 2021 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезли 152 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе-августе составило 127,8 тыс. ДФЭ (перевезен 2 млн 137 тыс. тонн грузов, -8,2%), в том числе:

лесные грузы – 92,9 тыс. контейнеров ДФЭ (-14,7%);

цветные металлы – 11,7 тыс. (-25%);

остальные и сборные грузы – 8,2 тыс. (+0,1%);

химикаты и сода – 8 тыс. (+47,4%);

руда цветная и серное сырье – 2,6 тыс. (рост в 2,6 раза);

строительные грузы – 644 ДФЭ (+33,6%);

зерно – 324 ДФЭ (рост в 3,5 раза).

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД