Средняя зарплата на инвестпроектах Арктики 85,4 тысячи рублей

Для работы на инвестпроектах Арктики в банке вакансий службы занятости около 200 предложений. Средняя заработная плата —85,4 тысячи рублей.

К примеру, требуются водители в Туруханский район для работы вахтовым методом в ООО «РосДорСтрой». Зарплата — 80–90 тысяч рублей. Организация готова оплатить проезд из Красноярска до места работы, предоставляется бесплатное проживание и питание.

Также для работы вахтой в Туруханском районе в ООО «РН-Ванкор» требуется главный специалист отдела комплектации оборудования и материалов управления по организации буровых работ. Здесь тоже предусмотрена оплата проезда, бесплатное проживание, питание, а ещё дополнительное медицинское страхование. Зарплата – 105 тысяч рублей.

— Перспективная кадровая потребность инвестпроектов Арктики исчисляется десятками тысяч специалистов, поэтому сейчас формируется кадровый резерв. Более 150 анкет от кандидатов поступило в службу занятости населения, часть из которых на рассмотрении у работодателей, с некоторыми проводятся собеседования. Анкеты продолжаем принимать, — отметил Виктор Новиков, руководитель регионального агентства труда и занятости населения.

Фото: ru.uarctic.org