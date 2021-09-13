Красноярцы стали в два раза чаще нарушать масочный режим

В ходе рейдов за прошлую неделю после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. Специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 133 протокола, при этом неделей ранее было составлено 68 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 532 объекта (419 объектов торговли, 70 остановочных пунктов, 43 предприятия общественного питания). Выявили нарушения на 187 объектах. Провели с жителями города порядка 500 бесед.

Такие проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться каждый день до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости