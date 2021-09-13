Старейшая пиццерия Красноярска переехала на новое место

Pizza Rosso на проспекте Мира, 111 переехала на новое место. О том что старейшая пиццерия пропала со своего привычного места стало известно от горожан. Они заметили, что на дверях заведения висит объявление о том, что помещение сдаётся в аренду.

Заведение открылось в середине 1990-х и пользовалась большой популярностью у красноярцев.

Теперь полюбившуюся многим еду можно купить в кафе OroRosso на Дубровинского, 78а, сообщается на сайте пиццерии. Оператор доставки остался прежним, как и меню.

Фото: t.me/afisha24