На острове Татышев началась подготовка к строительству самой большой детской площадки

На острове Татышев началось обустройство новой детской площадки площадью 9 тыс м², сообщается на сайте правительства Красноярского края. Она будет расположена недалеко от вантового моста в западной части острова.

До конца ноября подрядчик подготовит грунт, проведёт озеленение территории, коммуникации и освещение. Здесь оборудуют дорожки и основание под площадки, установят уличную мебель.

Планируется завершить комплектацию площадки оборудованием к концу мая. Дети разных возрастов найдут здесь интерес. К примеру, ребятишки младшего возраста смогут поиграть в интерактивной песочнице с кранами и экскаватором, покататься на утках-качалках. Для детей постарше оборудуют площадки для катания на велосипедах и роликах, верёвочную переправу, полосу препятствий, качели. Также будет зона, на которой ребята смогут ознакомиться с основами палеонтологии и физики. Запланировано обустройство деревянного навеса, гостевого павильона, сухого фонтана.

На территории расположатся 17 видов живых кустарников, искусственные холмы и большие фигурки цветов, яблок, сусликов.

К ноябрю на острове завершится благоустройство зоны тихого отдыха у озера и строительство четырёхкилометровой велодорожки.