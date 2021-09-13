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В Ачинске в краевом центре охраны материнства и детства наградили 42 медика

Главная Общество
Красноярск
15:08 13 Сентября 2021
общество, медицина, награда
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42 медика были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами от Государственной думы РФ, Губернатора Красноярского края, Законодательного собрания и Министерства здравоохранения Красноярского края, главы города Ачинска и председателя городского Совета депутатов, главного врача КГБУЗ «ККЦОМД №2». Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

На торжественном мероприятии присутствовали В.Н. Чернышенко, депутат Законодательного собрания Красноярского края, Т.А. Быкова, заместитель главы города, С.Н. Никитин, председатель ачинского городского Совета депутатов. Каждый из них отметил важность профессии врача, трудные случаи, с которыми медики сталкиваются ежедневно, особенно сейчас в период пандемии. Все сложности помогает решить высокий профессионализм медицинских работников.

 А.П. Третьяков, главный врач красноярского краевого центра охраны материнства и детства № 2 поздравил коллег:

— Мы общими усилиями создали условия для оказания высококачественной медицинский помощи. Благодаря профессионализму коллег, центр охраны материнства и детства — в числе лучших учреждений здравоохранения региона. Мастерство медицинских работников позволяет удерживать лидирующие позиции. Как руководитель, горжусь каждым коллегой!

Фото: kraszdrav.ru

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