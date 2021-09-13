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На правом берегу Красноярска провели урок на пустыре

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Красноярск
14:04 13 Сентября 2021
акция, школа, красноярск
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Организаторы установили в поле школьные парты, стулья, учительский стол, глобус и учебники, а затем провели фотоссессию в стиле «1 сентября»: все дети сидели за партами в школьной форме, мама одного из школьников исполнила роль учительницы. Все делали вид, будто в поле идёт настоящий урок, говорится в телеграм-канале «Борус»

Так, жители Образцово привлекают внимание к отсутствию школы в микрорайоне. По их словам, учебное заведение должны были построить ещё пять лет назад, но до сих пор ничего не сделано.

«Прошло 5 лет, дома растут, инфраструктуры – ноль», – объясняют претензии жители Образцово.

Фото: © Борус

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