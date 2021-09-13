За кадром сериала «Историк»: на российском телевидении появился сыщик с историческим образованием

В новом проекте канала ТВ-3 Андрей Изворин (Павел Артемьев) преподаёт историю в вузе, всей душой обожает свой предмет, а ещё рисует комиксы. Андрей уверен, что существует цикличность исторических событий. Он приходит к теории, что каждое нераскрытое преступление неизбежно будет повторяться до тех пор, пока зло не будет остановлено. Историк становится главным подозреваемым, когда в его рисунках сотрудники полиции находят точное описание происходящих убийств.

В скором времени следователь Анна Рыбакова (Мария Луговая) понимает, что Изворин — единственный, кто способен разгадать преступления, в которых, казалось бы, и нет улик.

В первом сезон состоит из 16 серий. Премьера стартует 13 сентября на канале ТВ-3.

Журналисты Sibnovosti.ru побывали на съёмках телесериала, пообщались с автором идеи, продюсером, режиссёром и оператором Олегом Кириченко.

— Изначально мне хотелось придумать сериал, который бы долго шёл в эфире. Главный герой – историк, который заметил, что преступления из прошлого повторяются в будущем. Мне показалось эта идея необычной, по крайней мере ничего подобного я не встречал, — рассказал Олег. — Кастинг на роли был достаточно большой, продолжался около четырёх месяцев. Нужна была запоминающаяся, нестандартная личность. На роль главного героя подошёл именно Павел Артемьев, он отличается от всех. На роль Анны тоже претендавало достаточно много девушек. По-моему, Павел и Анна в паре совпали. Они дополняют друг друга.— Если зритель примет первый сезон, будет второй. Примет второй – будет третий и т.д. — добавил автор идеи.

За каждым фильмом стоит долгий процесс, о нюансах которого не догадывается даже самый искушённый зритель. Съёмки — одновременно сложный и увлекательный процесс. Готовый продукт, который видит зритель на экране, — этапы кропотливой работы команды режиссёров, операторов, сценаристов. Съёмки сериала «Историк» начались зимой прошлого года.

Журналист Sibnovosti.ru увидели съемку финальной 16 серии. Основные правила, которые были на площадке: не шуметь и постараться держать телефон выключенным.

По сценарию действие происходит в гостинице, в действительности же работали в санатории Подмосковья. Короткая сцена, но множество дублей… Съёмочный день длится 12 часов, а бывает и дольше. Кстати, на съёмки одной серии уходит в среднем пять-шесть дней. Искусство требует жертв!

Рассекретим: драма главного героя раскроется в последних сериях первого сезона. Будем следить за развитием событий и приглашаем всех на просмотр телесериала «Историк», который стартует на канале ТВ-3 с 13 сентября.

Удалось побеседовать и со звёздами сериала Марией Луговой и Павлом Артемьевым.

— Как вы считаете, есть ли сходство у вас с главными героями телесериала?

Мария:

— Считаю, что сходства у нас с Анной есть. Около 80 % у неё от меня: характер, взгляды на какие-то вещи. Мне кажется, я тоже сдержанная, иногда бываю резкой и холодной.

Павел:

— Мы же не перевоплощаемся в совершенно других людей. Что-то берём из собственного жизненного опыта. Но, хочу сразу сказать, я не выпиваю каждый день, как мой герой (смеётся).

— Чем вас привлёк фильм, что вы согласились на съёмки?

Мария:

— Нам дали почитать сценарий. Конкретно эта история мне показалась чем-то новым. Я часто отказывалась от предложений, когда надо было сыграть просто женщину в форме, мне не хотелось повторяться за коллегами, которые это уже отлично сделали. В этом фильме есть сложность персонажей, сложность историй, и сами убийства тоже необычны.

— Уже снята не одна серия фильма, как вам ваша работа, вы её уже видели на экране?

Павел:

— Мы не видели ни одну серию. Лично мне сложно судить объективно свою проделанную работу. Мне она всегда не нравится.

— Какие сложности были на съёмочной площадке?

Павел:

— Погодные условия: холод, жара. Например, были моменты, когда нужно было сниматься несколько часов на улице в –20° С и то, что не досняли в мороз, нужно было доснимать в +30° С в той же одежде. Это не супер приятно, но весело, есть, что вспомнить.

Мария:

— Физически сложностей нет. Самое сложное – это не скатиться в разряд большого количества детективных сериалов, которые уже существуют. Мы прилагаем много усилий, чтобы этот детектив не был похож на другие. Перед нами с Пашей стоит задача, чтобы наши персонажи были живыми, не превращались в, так называемые, «говорящие головы», спрашивающие: «Что вы делали вчера вечером?». Паша уже настолько хорошо чувствует своего персонажа, его привычки, даже сленг! Это самое сложное, поверьте. Также для нас важно, как выстраиваются отношения наших героев.

— Павел, вы российский музыкант и актёр. Автор песен и фронтмен группы «ARTEMIEV». Так всё же вы себя больше ощущаете актёром или музыкантом?

— Если даже меня разбудят ночью и зададут этот вопрос, не задумываясь скажу, что я музыкант. Музыка – это то, без чего я не представляю свою жизнь.

Фото: ТВ-3