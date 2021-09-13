В честь Юлии Зыковой на Аллее олимпийской славы открыли именную табличку

В честь серебряного призера Олимпийских игр в Токио по пулевой стрельбе Юлии Зыковой на Аллее олимпийской славы открыли именную табличку, а также именную табличку в честь Аркадия Рудого, её первого тренера и действующего наставника Александра Черемных, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

По словам Павла Ростовцева, министра спорта, это первая олимпийская медаль Красноярского края в данном виде спорта.

— На Олимпийских играх я чувствовала поддержку красноярцев. Сегодняшний день не менее волнительный. С полной уверенностью могу сказать, что мои успехи положат начало дальнейшим успехам в этом виде спорта, — поделилась Юлия Зыкова.

Фото: пресс служба министерства спорта Красноярского края