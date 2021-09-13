В Красноярском крае 78 % медицинских работников привились от COVID-19

Промежуточные итоги по вакцинации от коронавируса подвёл Дмитрий Горяев, руководитель Роспотребнадзора.

На 7 сентября привились 78 % работников здравоохранения, 67,9 % сотрудников социальной сферы, 67,2 % работников образования, 60,2 % государственных служащих, сотрудников органов власти и подведомственных им организаций.

88,3 % привились люди, проживающие в социальных учреждениях.

75 % предпринимателей сообщили о вакцинации 60 % сотрудников.

Дмитрий Горяев уверен, что эти цифры в ближайшее время изменятся.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости