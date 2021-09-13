Тепло в квартиры дадут не скоро, а на рынке загородной недвижимости опять жара

Почти 70% россиян мечтают жить в частном доме, следует из совместного опроса “Дом.рф” и ВЦИОМ. Главными преимуществами такого жилья люди отмечают хорошую экологию, наличие придомовой территории для отдыха, большую площадь по сравнению с городским жильем. Об актуальных новостях рынка загородной недвижимости рассказал эксперт компании “Этажи” в Красноярске Александр Белин.

После небольшого охлаждения рынка загородной недвижимости в июле, спрос на дома снова пошел вверх. По мнению экспертов компании “Этажи”, весна-осень - лучшее время для выбора дома:

На рынке максимум предложений, т.к. уже закончился/еще не начался сезон посадок.

При холодных температурах можно увидеть максимум минусов, а они всегда есть. Как работает отопление, как чистятся дороги, нет ли перемерзания инженерных коммуникаций.

Собственники легче торгуются, т.к. видно все минусы и есть большое количество других предложений.

Александр Белин, руководитель загородного направления компании “Этажи".

Александр Белин, руководитель загородного направления компании “Этажи”:

“Тренд покупки собственного дома вместо квартиры, который начался осенью прошлого года, продолжается. Ядро продаж сейчас составляют дома от 3 до 6 млн рублей. Дом от 80 до 120 кв с баней, гаражом и плодовым садом - хорошая альтернатива двухкомнатной квартире 50 кв.”

К загородной недвижимости привлекают и государственные программы по ипотеке: например, сельская ипотека 2,7% еще действует. На прошлой неделе займы по льготной ставке на строительство под 6,5% молодым семьям начали выдавать в Сбербанке. До этого такой кредит можно было оформить только в Дом.рф.

“Мы видим, что и государство, и банки, и застройщики проявляют к пригороду большой интерес. - делится Александр Белин, - Такие крупные застройщики Красноярска, как “Арбан”, “Сибиряк”, “Культбытстрой” рассматривают для себя новые направления и покупают загородные участки для малоэтажного строительства. Многие слышали, недавно “Культбытстрой” приобрел участок земли в 51 га напротив ЖК “Глобус” в Октябрьском районе. Западное направление традиционно одно из самых популярных у красноярцев для покупки как дачных участков, так и круглогодичных домов. Поэтому спрос на новые ЖК в экологически благоприятном районе будет высоким”.

Также эксперты утверждают, что предпосылок для снижения цен на дома нет. Цены на строительные материалы лишь слегка замедлились в росте. По данным компании “Этажи”, стоимость домов от застройщиков выросла на 30% с начала этого года. В начале лета темпы строительства замедлились после резкого повышения цен на материалы весной, все ждали дальнейшего развития событий. Во втором полугодии в строительной сфере наблюдается большой рост.

Осень - время покупать дома! Если вы задумывались переехать из города на свежий воздух или приобрести кусочек природы для летнего отдыха на даче, сейчас - лучший момент!

Осенью в продаже появляется множество домов, и самые интересные варианты разлетаются как пирожки. До снежного покрова есть время спокойно посетить выбранные дачные участки.

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Фото: Агентство недвижимости в Красноярске "Этажи"