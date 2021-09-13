13 сентября
Красноярск
погода +14 °C
72.76
 
€ 86.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава Красноярска подвёл итоги проекта «В центре Мира»

Главная Общество
Красноярск
11:56 13 Сентября 2021
фестивали, красноярск
Фотография © Кирилл Сатаров
версия для печати Ico_print

Глава Красноярска Сергей Ерёмин подвёл итоги проекта «В центре Мира». Напомним, что прошлые выходные стали для прогулочной зоны последними в этом сезоне. 

«Этим летом на карте нашего города появилась новая точка координат - центр Мира! И пусть мы были вынуждены ставить проект на паузу, это совсем не помешало нам, красноярцам, убедиться, что мы способны привносить в жизнь любимого Красноярска неповторимые, яркие моменты! Благодарен всем горожанам, которые продюсировали этот проект, создавали уличную культуру города! У нас получилось! Даже немного грустно, но мы точно не прощаемся. До новых встреч в нашем центре Мира!», – пишет Сергей Ерёмин на своей странице в Инстаграм.

Последние выходные сезона выдались очень насыщенными. Фестиваль фудтраков, шоу 250 дронов и файершоу – это только малая часть того, что ждало красноярцев «В центре Мира»

Глава Красноярска подвёл итоги проекта «В центре Мира»

Видео: instagram.com/eremin__krsk

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В честь Юлии Зыковой на Аллее олимпийской славы открыли именную табличку

В честь Юлии Зыковой на Аллее олимпийской славы открыли именную табличку

13 Сентября 2021 г.
Она получила первую олимпийскую медаль Красноярского края по пулевой стрельбе
Новости Красноярска: В Красноярском крае 78 % медицинских работников привились от COVID-19

В Красноярском крае 78 % медицинских работников привились от COVID-19

13 Сентября 2021 г.
Вакцины в регионе достаточно, чтобы прививаться более быстрыми темпами
Новости Красноярска: Гиббону из «Роева ручья» исполнилось 40 лет

Гиббону из «Роева ручья» исполнилось 40 лет

13 Сентября 2021 г.
Каждое утро он делает зарядку и поёт песни
Новости Красноярска: За выходные в Красноярском крае было потушено три лесных пожара

За выходные в Красноярском крае было потушено три лесных пожара

13 Сентября 2021 г.
В тушении были задействованы более 20 человек
Новости Красноярска: Парашютист-пожарный краевого Лесопожарного центра вошёл в десятку лучших лесных пожарных России

Парашютист-пожарный краевого Лесопожарного центра вошёл в десятку лучших лесных пожарных России

13 Сентября 2021 г.
Участие принимали 19 человек из 17 регионов России
Новости Красноярска: В Ермаковской районной больнице появился новый лифт

В Ермаковской районной больнице появился новый лифт

13 Сентября 2021 г.
Также в этом году завершат капитальный ремонт Верхнеусинской участковой больницы
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

Через два года у красноярских школьников могут отменить вторую смену

10 Сентября 2021 г.
Так как будут продолжать строительство школ и ремонт старых зданий школ
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

9 Сентября 2021 г.
На следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С
Новости Красноярска: Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

8 Сентября 2021 г.
В Норильск он прибыл для съёмок нового документального фильма
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru