Глава Красноярска подвёл итоги проекта «В центре Мира»

Глава Красноярска Сергей Ерёмин подвёл итоги проекта «В центре Мира». Напомним, что прошлые выходные стали для прогулочной зоны последними в этом сезоне.

«Этим летом на карте нашего города появилась новая точка координат - центр Мира! И пусть мы были вынуждены ставить проект на паузу, это совсем не помешало нам, красноярцам, убедиться, что мы способны привносить в жизнь любимого Красноярска неповторимые, яркие моменты! Благодарен всем горожанам, которые продюсировали этот проект, создавали уличную культуру города! У нас получилось! Даже немного грустно, но мы точно не прощаемся. До новых встреч в нашем центре Мира!», – пишет Сергей Ерёмин на своей странице в Инстаграм.