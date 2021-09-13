Гиббону из «Роева ручья» исполнилось 40 лет

Белорукому гиббону Харви жильцу «Роева ручья» исполнилось 40 лет. Харви — настоящий долгожитель, ведь в дикой природе эти приматы живут около 25 лет, а в неволе до 34–35 лет.

Красноярский гиббон, несмотря на почтенный возраст, подвижен и активен, возможно благодаря этому, а также правильному питанию и свежему воздуху он дожил до 40 лет. Ежедневно перед завтраком он поёт песни и делает зарядку.

Как сообщают в официальной группе «ВКонтакте» «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», белорукие гиббоны — единственные животные, которые способны издавать мелодии чистых тонов, как человек. Эта способность у них с рождения. Их пение можно расслышать на расстоянии в сотни метров. Начинают они петь около 6:00 часов.

Белорукий гиббон находится под угрозой исчезновения из-за массовой охоты на этих приматов.

Фото: vk.com/roevzoo