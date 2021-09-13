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За выходные в Красноярском крае было потушено три лесных пожара

Главная Общество
Красноярск
12:04 13 Сентября 2021
общество, происшествия, лесные пожары
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за выходные было локализовано три лесных пожара в Минусинском, Богучанском и Берёзовском районах. В тушении были задействованы более 20 человек, семь единиц техники. Шесть воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли по вине населения.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах. На территории ангарской группы районов и Эвенкии для оперативного реагирования дополнительно отправлены более 40 специалистов.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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