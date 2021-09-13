Парашютист-пожарный краевого Лесопожарного центра вошёл в десятку лучших лесных пожарных России

Подошёл к финалу VII всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2021», который состоялся в подмосковном Софрино. Участие принимали 19 человек — представители лесных пожарных служб из 17 регионов России, Авиалесоохраны и добровольцы. Денис Замесов, парашютист-пожарный Ярцевского авиаотделения представил Красноярский край, сообщается на сайте КГАУ «Лесопожарный центр».

Итоги конкурса подводила экспертная комиссия, в состав которой вошли победители конкурса «Лучший лесной пожарный» прошлых лет, представители руководства специализированных учреждений по охране лесов федерального и регионального уровней, представители лесной науки.

Наш Денис Замесов вошёл в десятку лучших лесных пожарных России:

— Соперники были сильные и даже мастера спорта. Хотелось достойно представить регион, занять призовое место. Я заранее готовился к конкурсу: ежедневно подтягивался, прыгал, бегал. В день соревнований лил дождь. Я бежал одним из последних, во время прохождения полосы препятствий нога соскользнула на бревне, соответственно важные секунды были потеряны. Буду надеяться, что в следующий раз смогу показать наилучший результат.

Фото: lpcentr.ru