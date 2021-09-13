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В Ермаковской районной больнице появился новый лифт

Главная Общество
Красноярск
11:29 13 Сентября 2021
общество, больница, модернизация, в красноярском крае
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В Ермаковской районной больнице в терапевтическом корпусе ввели в эксплуатацию новый лифт. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы модернизации первичного звена государственной системы здравоохранения Красноярского края. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. 

Также по программе в этом году завершат капитальный ремонт Верхнеусинской участковой больницы, она обслуживает отдалённые поселения Ермаковского района (п. Арадан, с. Нижнеусинское, с. Верхнеусинское). Закончат капитальный ремонт терапевтического корпуса, завершат монтаж ограждения территории «Больничного городка».

Фото: kraszdrav.ru

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