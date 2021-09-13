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В Красноярске наградили победителей «Самый благоустроенный район»

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Красноярск
10:44 13 Сентября 2021
общество, красноярск, награда, победители
Фотография © admkrsk.ru
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10 сентября состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска».

Так, в 2021 году звание самого благоустроенного района, благодаря активным участникам, присвоено Советскому. Второе место занял Октябрьский район, третье — Ленинский.

Со словами поздравлений выступил Владислав Логинов, Первый заместитель главы города:

«В 2014 году в Красноярске стартовал очень важный проект по благоустройству города. Конкурс «Самый благоустроенный район» — событие, которое происходит благодаря труду и усилиям жителей. Это доказательство любви горожан к своему дому, двору, району. Сегодня мы поздравляем и благодарим тех, кто проявил творческий подход и подарил свой труд на благо Красноярска».

На мероприятии наградили победителей в шести отдельных номинациях: «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора», «Лучший цветник/клумба», «Лучший дворник», «Лучший палисадник частного сектора», «Лучший балкон/лоджия», «Самые активные жители».

Своими эмоциями и планами на будущее с журналистами Sibnovosti.ru поделились призёр и победитель конкурса.

Светлана Новикова заняла второе место в номинации «Лучший палисадник частного сектора»:

— Присутствует чувство гордости, что мы смогли порадовать людей, живущих рядом. Приятно, что администрация города отметила нас, поздравила и наградила.

Для того, чтобы спрятать неприглядный септик, расположенный в палисадники, я установила там декоративный колодец, возле которого вырастила цветы.

Анна Паркаль — победитель в номинации «Лучший балкон/лоджия»:

— Я безумно рада, что победила. В СМИ уже об этом начали писать. Очень приятно, что все соседи нашего большого дома меня поздравляют. Более того, все говорят мне спасибо, за то, что делаю наш двор красивее. Я даже растрогалась, честно говоря.

Изначально я украшала балкон для себя, потому что очень люблю, когда вокруг всё красиво. Балкон — это продолжение моей квартиры. Мы проводим там время, приглашаем гостей, также и дети играют с удовольствием. Там я ничего не храню, как раньше это делалось.

Если говорить о планах, то они глобальные. Мы планировали поучаствовать ещё в одной номинации, думаю, сделаем это в следующем году. Ведь мы с соседями, в том числе, занимаемся и благоустройством двора, потому что я – цветовод-любитель. Сажаем деревья. Также с дачи я привожу разные цветы, делаем красивые клумбы из камней горных пород. Так что, думаю, не будем останавливаться, балкон готов, теперь займёмся двором.

Отметим, что призовые гранты можно будет потратить на любые цели, кроме коммерческих. Призовой фонд за первое место в конкурсе можно направить на благоустройство общественных пространств.

Участие в конкурсе «Самый благоустроенный район Красноярска» могут принять все желающие. Для жителей – это возможность реализовать свои идеи и достигать новых побед. Благодаря активному участию красноярцев, конкурс развивается, ежегодно в нём появляются новые номинации. Администрацией города расширено количество проектов инициативного бюджетирования. В прошлом году стартовал новый конкурс «Лучшая концепция озеленения».

Из года в год улучшается качество представленных проектов. Красноярцы применяют новаторский подход к оформлению общественных пространств, собственных дворов, подъездов, балконов.

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