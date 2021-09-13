За неделю сотрудниками МЧС из ДТП спасено 22 человека

С 6 по 12 сентября сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 370 выездов, из них 134 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 25 человек вывели из огня. Сотрудники Главного управления не допустили гибели людей на пожарах.

На тушения привлекались 956 человек личного состава и 299 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась девять раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 22 раза принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 22 жителя Красноярского края.

34 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в восьми случаях оказывалась помощь, спасено девять человек.

Стоит отметить, что на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю 12 туристических групп. В данных группах состоят около 85 человек, из них один ребёнок.