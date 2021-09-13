Сотрудники МЧС рассказала о правилах сжигания мусора и листвы

Депутат Государственной думы России Юрий Швыткин встретился с жителями правого берега, пожаловавшимися на то, что из-за вновь нанесенной сплошной разметки автобусный маршрут №19 не доходит до СНТ «Южное». Проблема коснулась также садоводов СНТ «Ручеек», &la...