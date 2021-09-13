Сотрудники МЧС рассказала о правилах сжигания мусора и листвы

Несмотря на отмену особого противопожарного режима, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при выполнении завершающих работ и консервировании дач на зиму, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
- Сжигать мусор и листву необходимо в отведённом для этого месте в металлической бочке или в яме диаметром не более 1 метра, глубиной не менее 30 сантиметров.
- Площадка для костра должна быть расчищена от сухой травы, веток и других горючих материалов. По краю должна проходить минерализованная противопожарная полоса шириной не менее 40 сантиметров. Рядом должен быть инвентарь для тушения огня (ведро с водой и лопата).
- Не поручайте детям следить за огнём, а также не оставляйте его без присмотра. Следите за костром до тления.
- Не разжигайте огонь около домов и построек, дистанция должна быть не менее 50 метров, от лиственного леса — 30 метров, от хвойного — 100.