Дачникам в Красноярске вернут 19 маршрут автобуса

Депутат Государственной думы России Юрий Швыткин встретился с жителями правого берега, пожаловавшимися на то, что из-за вновь нанесенной сплошной разметки автобусный маршрут №19 не доходит до СНТ «Южное».

Проблема коснулась также садоводов СНТ «Ручеек», «Стандарт», «Енисей», «Роев ручей». Трасса краевая, и сейчас расстояние между остановками 2,5 км. Людям приходится идти пешком.

Маргарита Тибекина, садовод, говорит:

«Маршрут до нашей остановки отменили из-за того, что в этом месте изменили разметку, теперь нельзя разворачиваться, ГИБДД стоит и штрафует водителей. А у нас в дачных поселках живут в основном пенсионеры, им трудно два-три километра пешком идти, да еще и с рюкзаками».

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» подчеркивает, что важно оперативно помочь жителям:

«Здесь требуется обеспечить возможность разворота автобуса и безопасность высадки и посадки пассажиров, это люди старшего возраста в основном. Я собрал на выездном совещании представителей ГИБДД, департамента транспорта Красноярска, управления дорог «Енисей», выработали механизм решения проблемы. Сейчас как раз период уборки урожая, и, как меня заверили, в течение недели вопрос будет решен, прерывистую разметку продлят до места, где может развернуться автобус, одновременно улучшат дорожное покрытие. Следующий этап – сделать нормальную остановку», - подчеркивает депутат.

По материалам "Единой России"

Фото: ©Алиса Кириченко