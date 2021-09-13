В Енисее обнаружен резервуар из-под нефтепродуктов

Ёмкость, вокруг которой было масляное пятно, обнаружили плавающей в Енисее в десятке километров от Дудинки.

Информация поступила в Росприроднадзор.

Внутри бочки нефтепродуктов не оказалось, владелец резервуара будет привлечён к ответственности.

— Ёмкость приплыла с причала рыбзавода Дудинки. Собственники знали о произошедшем. Это ещё раз показывает полную безответственность эксплуатантов и безалаберность. Нужны системные меры в отношении таких нарушителей, иначе мы не набегаемся за каждой уплывшей бочкой, — рассказала Светлана Радионова, глава ведомства.

Фото: facebook.com/radionova.svetlana